A Milano la flotta del car sharing Enjoy è anche elettrica

A Milano entro fine dicembre ci saranno 200 nuove auto elettriche in sharing. Si allarga infatti la flotta di Enjoy, il car sharing di Eni, che diventa anche elettrico con l’introduzione delle city car Xev Yoyo, sempre operative grazie alla battery swapping cioè la sostituzione della batteria in alternativa alla ricarica delle colonnine. La novità è stata presentata a Palazzo Marino nel corso di una conferenza stampa. Già da oggi è possibile noleggiare una delle nuove auto elettriche, di un inconfondibile colore verde lime, tramite l’app Enjoy. “Siamo sempre al fianco di chi ci aiuta a diffondere e supportare – ha commentato Arianna Censi, assessora alla Mobilità del Comune di Milano – una mobilità sempre più sostenibile”. La flotta di Enjoy in città è composta da più di 900 veicoli tra auto e cargo, dal suo arrivo nel 2013 sono stati oltre 15 milioni i noleggi realizzati in città. In Italia Enjoy conta oltre 1 milione di clienti e più di 29 milioni di noleggi effettuati dal 2013 ad oggi. Con una flotta complessiva di 2.500 veicoli, Enjoy è presente nelle città di Milano, Torino, Bologna, Firenze e Roma. “Il car sharing contribuisce a rendere più sostenibile la mobilità urbana e a migliorare le opportunità e la facilità di spostamento dei cittadini – – ha dichiarato Giuseppe Ricci, direttore generale Energy Evolution di Eni -. A Torino, Bologna e Firenze, le città in cui sono già state introdotte, queste city car a zero emissioni di CO2 su strada hanno dimostrato il loro potenziale nell’ambito della micromobilità, consentendo ai clienti Enjoy noleggi più frequenti per percorrenze più brevi”.

