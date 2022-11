Bimbo di 2 anni investito da un’auto, è gravissimo

Un bambino di 2 anni è in gravissime condizioni dopo essere stato invesito da un’auto domenica pomeriggio a Gallarate, in provincia di Varese. Il piccolo era nel passeggino e insieme ai genitori stava attraversando la strada quando un’auto lo ha travolto. Padre e madre non hanno visto arrivare la Fiat Panda che ha centrato in pieno il loro bimbo. L’autista dell’auto, una 70 enne, a sua volta avrebbe detto di non averli visti. È questa la dinamica provvisoria ricostruita dalla polizia locale. A quanto emerso l’automobilista, in uscita da una rotonda, non si sarebbe accorta della presenza della famiglia sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, un’automedica e i medici rianimatori con l’elisoccorso. Il piccolo, intubato e trasportato in elicottero all’ospedale di Bergamo, ha riportato un grave trauma cranico. La 70 enne, come da prassi, è stata sottoposta ad alcol test.