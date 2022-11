La mini serie realizzata dai bambini con protagonista Mattarella

“Tutte queste sfide per una torta” è il libro scritto e disegnato dai bambini e dalle bambine della IV E della scuola primaria Giacomo Leopardi, nel quartiere Dergano Bovisa di Milano, durante un laboratorio di scrittura di IstMi _ Illustri Scrittori e Tipografi Milano, che si è sviluppato in dieci incontri durante la primavera dello scorso anno scolastico. Dalla storia del libro è stato tratto il soggetto per realizzare l’omonima mini serie in quattro puntate, realizzata dai bambini del laboratorio di animazione dell’associazione culturale Nuovo Armenia, che si trova sempre nel quartiere.

Protagonista della storia è il presidente Mattarella che, grazie al suo mattarello magico, vive grandi avventure insieme a una ragazza di nome Marina, attraversando in lungo e in largo il mar Mediterraneo a bordo di una nave, incontrando animali fantastici e sconfiggendo alieni impostori.

Oggi, sabato 19 novembre 2022, presso il Circolo Bovisa, in via Mercantini 11, alle 19, nell’ambito di Book City, si svolge la festa del progetto IstMi_Illustri Scrittori & Tipografi Milano, durante la quale sarà proiettata sul grande schermo la mini serie di animazione “Tutte le sfide per una torta”, saranno presentati i diversi progetti di scrittura per bambini, adolescenti e anziani, realizzati nei mesi scorsi.

IstMi è un’associazione culturale che organizza corsi di scrittura per bambini, adolescenti, anziani nel quartiere. La peculiarità di IstMi è rappresentata dalla stamperia mobile, una cargo bike allestita appositamente per pubblicare in modo istantaneo i libri che vengono scritti e disegnati durante i laboratori. Oltre ai libri prodotti durante i laboratori di scrittura, raccolti nella collana “Labora” e “Labora Kids”, nella collana “Libera” IstMi pubblica opere di pubblico dominio, libere dal diritto d’autore, anche in lingua straniera, tra cui quelle messe a disposizione da Liber Liber, grazie al progetto Manuzio, che diffonde in formato elettronico capolavori della letteratura, manuali, tesi di laurea, riviste e altri documenti a costo zero e in formati fruibili anche per persone con disabilità. Per questa collana attualmente sono stati pubblicati due libri: “Tre inni omerici” dedicati ad Afrodite e Dioniso, nella traduzione di Cesare Pavese; “La dama di picche” di Aleksandr Sergeevič Puškin, il racconto di un grande autore, nella bellissima traduzione di Leone Ginzburg. “Tutte queste sfide per una torta”, mini serie di animazione in quattro puntate, regia e montaggio di Marco Ferro, con la collaborazione di Silvia Pellizzari e Elvio Longato.