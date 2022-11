Piantare alberi in ricordo di Luca, il 14enne morto lo scorso 8 novembre nel tragico incidente di via Tito Livio a Milano. Luca Marengoni era un appassionato attivista ambientale. Lo racconta Legambiente Lombardia, spiegando di essere stata contattata dai genitori del 14enne, che ora invitano a ricordare il ragazzino facendo una donazione all’associazione: i fondi saranno usati per la messa a dimora di alberi.

“La famiglia ci ha contattato: Luca era uno di noi e per questo il gesto più giusto per ricordarlo ci sembra quello di piantare alberi – scrive Legambiente Lombardia sui social – ̀ ! Per questo abbiamo bisogno anche del vostro aiuto”.

Le donazioni possono essere effettuate a Legambiente Lombardia Onlus, IBAN IT10 F050 1801 6000 0001 1024 700 presso Banca Etica, specificando l’oggetto “donazione per Luca Marengoni”.

I fondi raccolti verranno impiegati per acquistare e mettere a dimora essenze arboree sul territorio milanese e lombardo. L’associazione ambientalista “si unisce al dolore per la perdita di Luca e ringrazia i familiari e tutti quanti vorranno contribuire attraverso la nascita di nuovi alberi al ricordo di un ragazzo che tanto amava la natura e la sua tutela”.

I funerali del ragazzo si svolgeranno domani e per l’occasione sarà proclamato il lutto cittadino. Alla cerimonia, che si terrà alle 11 nella chiesa dei Santi Nereo e Achilleo, in zona Città studi, parteciperà anche il sindaco Beppe Sala.