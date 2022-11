Giovane cade dal monopattino e sbatte la testa a terra, è grave

Un 16enne è caduto dal monopattino e ha sbattuto la testa. Si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto in viale Bianca Maria a Milano la scorsa notte. Il ragazzo era sul monopattino insieme ad un amico, che è rimasto illeso.

Un ragazzo di 16 anni è caduto dal monopattino e si trova ora in coma nel raperto di terapia intensiva all’ospedale Policlinico di Milano. L’incidente è avvenuto la notte tra lunedì e martedì in viale Bianca Maria, poco prima delle 3. Il 16enne ha battuto la testa sull’asfalto. Da quanto si è saputo, era sul monopattino insieme a un amico, che è rimasto illeso. I due, non si sa se avevano bevuto, si sarebbero sbilanciati per poi cadere a terra. Dagli accertamenti, inoltre, risulta che nell’incidente non sono state coinvolte altre auto o altri mezzi. Non è stata rilevata alcuna anomalia del manto stradale.