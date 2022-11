Villa di Tirano, treno travolge auto tra le sbarre del passaggio a livello

Ferito un uomo di 52 anni. È rimasto bloccato tra le sbarre all'incrocio tra la SS38 e la strada per Stazzona, in Valtellina. Ferrovia bloccata.

Un treno ha investito un’auto rimasta incastrata tra le sbarre di un passaggio a livello spingendola per diversi metri sui binari. È successo intorno alle 11 a Villa di Tirano (Sondrio), tra la statale 38 e la strada che porta verso la frazione di Stazzona. L’auto, una Jeep, si è trovata bloccata tra le sbarre per cause ancora da chiarire e dopo pochi istanti è arrivato un convoglio di Trenord. Il conducente della vettura, un uomo di 52 anni, è stato portato in ospedale in codice giallo con l’elisoccorso. Bloccata la circolazione ferroviaria tra Tirano e Sondrio. Sono stati organizzati autobus sostitutivi.

(foto repertorio: un passaggio a livello nei pressi di Tirano)