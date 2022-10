Accoltellamenti Assago, il pm chiede perizia psichiatrica per l’aggressore

Il pm di Milano Paolo Storari ha firmato una richiesta di perizia per accertare la capacità di intendere e volere di Andrea Tombolini, il 46enne di Milano, accusato di omicidio e di duplice tentato omicidio, per aver accoltellato sei persone, uccidendone una e ferendone gravemente due, giovedì scorso, al Carrefour del centro commerciale Milano Fiori di Assago. L’Istanza per accertare lo stato mentale dell’uomo verrà inoltrata a breve al gip Patrizia Nobile. Il giudice sabato ha convalidato l’arresto dell’uomo e ha applicato la misura cautelare della custodia in un luogo di cura. ossia nel reparto di psichiatria del San Paolo, dove si trova dalle ore successive all’agguato, in cui ha perso la vita il cassiere del supermercato, Luis Fernando Ruggieri. Tra i feriti c’è anche il calciatore del Monza Pablo Marì, dimesso ieri dall’ospedale.