Energia, a Milano l’accensione dei riscaldamenti slitta al 3 novembre

Il comune di Milano rimanda ancora l’accensione dei riscaldamenti, che non partiranno il 29 ottobre come previsto dopo il primo rinvio, ma il 3 novembre. Lo ha anticipato il sindaco di Milano, Bseppe Sala, a margine degli Stati Generali delle biblioteche. L’ordinanza dovrebbe arrivare già oggi. “Sto facendo fare delle verifiche visto che il tempo è ancora buono, con il duplice obiettivo di risparmiare e di non inquinare, per arrivare al 2 novembre compreso per l’accensione dei riscaldamenti – spiega Sala – Stanno completando le verifiche e se, come penso, sarà tutto ok oggi firmerò l’ordinanza”.