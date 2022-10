Sbrisolaut, dolci e inclusione. SbrisolAut è un’impresa ad impatto sociale che produce e commercializza prodotti di pasticceria da forno di alta qualità e tipici del territorio mantovano, come la Sbrisolona, impiegando come addetti alla produzione persone autistiche. La sede produttiva è a Mantova dove viene prodotta la tipica torta Sbrisolona e le sue “varianti”, sia come ingredienti sia nel formato (la “Sbrisolina”) e altri prodotti locali legati alle ricette della tradizione e che utilizzano ingredienti provenienti da filiere etiche e confezionati utilizzando materiale eco-sostenibile.

L’obiettivo di SbrisolAut è dimostrare “che si può fare” ovvero che tutti possono lavorare e farlo con competenza. .

SbrisolAut vuole diventare un modello per diversi prodotti nel settore alimentare, riproducibile in diverse zone d’Italia, adatto a persone nello spettro autistico e altre disabilità cognitive, per il loro inserimento in un mercato del lavoro altamente qualificato.

