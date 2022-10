“La dottoressa Letizia Moratti smentisce la sussistenza della notizia sulla sua nomina come ad delle Olimpiadi Milano Cortina”spiegano dallo staff della vice presidente della Regione aggiungendo che “qualsiasi decisione” della vicepresidente della Lombardia “sarà comunicata esclusivamente dal suo ufficio stampa. Ogni altra notizia a lei inerente è destituita di fondamento”. A smentire ogni indiscrezione circolata nelle ultime ore è arrivata anche una nota di Palazzo Chigi: “Sulla nomina del nuovo amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026, che ha carattere di urgenza, non ci sono ancora determinazioni della Presidenza del Consiglio. Determinazioni che una volta maturate saranno preventivamente portate a conoscenza dei Soci della Fondazione stessa” si legge in una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E il sindaco di Milano Beppe Sala: “Leggo che Letizia Moratti sarebbe stata scelta come nuovo AD di Milano-Cortina. Non mi risulta”: scrive su Twitter Sala. “E in ogni caso – aggiunge – non può essere fatta una scelta così delicata per risolvere i problemi del centrodestra in Lombardia. Ogni altra parola è inutile”