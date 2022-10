“Mercante di sogni”, Sveva Casati Modignani torna in libreria

Sveva Casati Modignani torna in libreria con “Mercante di sogni” (ed.Sperling & Kupfer). L’appassionante storia di un uomo che ha avuto il coraggio di vivere fino in fondo un’esistenza travolgente. Il protagonista è Raimondo Clementi, è stato un mitico presidente della Borsa Valori, da tutti stimato e rispettato. L’uomo resta vittima di un agguato. Si salva ma l’attenzione intorno a lui non si spegne. Una nota rivista decide di dedicargli un lungo articolo da copertina. L’intervistatrice è una giornalista giovane e ambiziosa, Giovanna Vitali, che ha il compito di vincere le resistenze di Clementi, notoriamente schivo, per tracciarne la biografia. Le loro chiacchiere a Villa Dorotea, sul lago d’Orta, diventano piacevoli confidenze, e l’uomo ripercorre pagina dopo pagina la sua vita, coinvolgente come un romanzo.

Ascolta l’intervista all’autrice