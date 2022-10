Micetti incastrati sotto a un balcone, salvati dagli operatori di Enpa

È stato un recupero per niente facile quello di una famigliola felina composta da mamma

gatta e quattro piccolini a Monza. Lo segnala Enpa. Alcuni condomini di un palazzo in via Valsugana a Monza hanno chiesto l’intervento degli esperti perchè una mamma gatta aveva scavato una tana sotto a un balcone al piano terra: è stato necessario strisciare sotto per poter recuperare i piccoli uno a uno. Impossibile nella stessa occasione, nonostante i numerosi tentativi, recuperare anche la mamma. È stata dunque posizionata una trappola a scatto con dentro del cibo come “esca”. Durante la notte la gatta è entrata ed è stata quindi recuperata la mattina seguente e riunita ai suoi piccoli.

Mamma gatta è stata battezzata Polentina, i due maschietti Ragù e Pesto e le due

femminucce Norma e Gricia. Hanno circa tre settimane di età e godono di buona salute; sono ancora molto piccoli e per questo non sono per ora in adozione.

“ENPA di Monza e Brianza ringrazia i condomini di via Valsugana per la segnalazione e

l’aiuto prestati alla famigliola che ora è al sicuro, in un confortevole box riscaldato tutto per

sé, presso il gattile di via San Damiano” spiegano gli operatori.