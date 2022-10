Incidente sul lavoro, operaio cade in una cisterna

Un uomo di 46 anni, dipendente di una azienda agricola a Busto Garolfo (Milano), è stato soccorso dopo essere caduto all’interno di una cisterna di cereali. E’ successo stamattina in una ditta in via Inveruno. L’operaio è caduto all’interno della vasca mentre lavorava proprio alla rimozione della botola. Sul posto sono state inviate tre squadre dei vigili del fuoco che sono riuscite a recuperarlo e ad affidarlo al 118. Il 46enne è stato trasportato all’ospedale di Legnano, le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.