Il Questore di Milano ha sospeso per 10 giorni la licenza al Bar Tabacchi Havana di Milano, in viale Suzzani 12.

Il provvedimento, disposto dal Questore Giuseppe Petronzi è stato notificato dai poliziotti del Commissariato Greco Turro: si è reso necessario in quanto, da gennaio ad agosto , il locale è stato abituale luogo di ritrovo di persone con precedenti penali e di polizia in materia di armi, reati contro il patrimonio e la persona. A marzo, gli agenti del Commissariato Greco Turro hanno inoltre contestato alla titolare la violazione dell’ordinanza sindacale per mancato rispetto degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita di denaro.

Il fatto più grave per l’ordine e la sicurezza pubblica, spiega la Polizia, si è verificato lo scorso 19 agosto quando gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

della Questura, insieme ai poliziotti del Commissariato Greco Turro e del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, hanno predisposto un controllo nel corso del quale

un’unità cinofila si è avvicinata ad un cliente che si è disfatto di un involucro di cocaina per poi tentare la fuga. L’uomo è stato raggiunto e arrestato dopo una colluttazione nel corso della quale un agente ha riportato una prognosi di 7 giorni. A seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di altre 4 dosi di cocaina e 50 euro in contanti.