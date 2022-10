Un ragazzo di 16 anni è morto ieri in un incidente durante una gara di motocross a Rezzato, nel bresciano. Il giovane, subito soccorso, è stato portato in ospedale in gravissime condizioni ed è morto poco dopo il ricovero. Durante la gara è stato coinvolto con altri 5 paprtecipanti in un incidente ed è rimasto investito da una moto. Secondo quanto ricostruito, non è riuscito a rialzarsi e ad evitare altre moto in prova che lo hanno travolto. Gli altri piloti coinvolti nell’incidenti si sono alzati allontanandosi, mentre il 16enne è rimasto a terra. Immediata la sospensione della gara e sul tracciato sono intervenuti i soccorritori presenti in pista che hanno provato a rianimare il ragazzo, incosciente dopo l’investimento. Sul posto sono state inviate un’ambulanza e un’auto medica e anche l’elicottero del 118, ma le condizioni del ragazzino sono subito sembrate disperate. Sotto choc i proprietari della pista, dove si erano registrati altri incidenti in gara in passato, ma mai mortali. La ricostruzione dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.