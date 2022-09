Regionali Lombardia, in corso il faccia a faccia tra Fontana e Moratti

E’ da poco iniziato l’incontro fra il governatore della Lombardia Attilio Fontana e la sua vice Letizia Moratti, che ieri in un’intervista televisiva aveva ribadito di essere pronta a candidarsi come presidente della Lombardia. “Se intende partecipare a un’altra avventura diversa dalla nostra, non potrà amministrare al nostro fianco, questo mi pare evidente” ha spiegato stamattina Fontana annunciando l’incontro di stasera. “Dovrà chiarire, non possiamo continuare ad andare avanti con questa strana situazione. Bisogna che si dia una svolta e che si capisca – ha aggiunto – se vuole essere ancora parte di questa squadra o fare parte di un’altra squadra”.