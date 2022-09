Elezioni, a Sesto San Giovanni Rauti batte Fiano

A Sesto San Giovanni, nella ormai ex Stalingrado d’Italia, Isabella Rauti vince la sfida per il Senato al collegio uninominale col 45,4% dei voti contro il 30,80% di Emanuele Fiano (Pd). Un successo schiacciante per l’esponente di Fdi, figlia di Pino ex segretario del Msi, fra i fondatori della Fiamma tricolore rispetto all’ormai ex deputato Pd, figlio di Nedo Fiano, sopravvissuto ad Auschwitz. Sempre al Senato in Lombardia un’altra esponente di Fdi ha sconfitto un esponente del Pd: a Cremona la coordinatrice regionale Daniela Santanché ha ottenuto il 52,17% dei voti contro il 27,3% di Carlo Cottarelli.