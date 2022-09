Il 29 settembre ricorre la giornata mondiale del cuore e il “Trofeo Interforze Memorial Giovanni Marra” e l’Associazione AQuaS, in collaborazione con A.R.E.U. Lombardia, C.O.N.I. Lombardia, Radio Lombardia, C.S.I. Milano e U.S. Acli Milano, grazie alla collaborazione con ATM, una delle prime realtà ad aver cardioprotetto le proprie sedi e le stazioni delle Metropolitane frequentate ogni anno da milioni di passeggeri, hanno presentato un breve video per contribuire a sensibilizzare sull’arresto cardiaco, una delle prime cause di morte al mondo che colpisce nel 70% dei casi nelle abitazioni e che la presenza di un defibrillatore nei condomini, nei luoghi di lavoro e negli spazi ad alta densità di passaggio potrebbe spesso evitare ma anche per sottolineare quanto un corretto stile di vita e una sana pratica sportiva, oltre ai molteplici positivi effetti psicofisici, di inclusione e di aggregazione, siano ad ogni età un fondamentale e straordinario strumento di prevenzione.

Quest’oggi si è svolta la presentazione, presso il Salone Martiri della Resistenza del Comando della Polizia Locale di Piazza Beccaria, alla presenza tra gli altri dell’Assessore del Comune di Milano Marco Granelli, dell’Assessore Regione Lombardia Alan Rizzi, del Presidente CONI Lombardia Marco Riva, del Comnadante della Polizia locale di Milano, Marco Ciacci,del Presidente Commissione Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026 Alessandro Giungi, del Prof. Giuseppe Ristagno di IRC, Dott. Giuseppe Stirparo di AREU Lombardia, del Dottor Giorgio Stelluti Direttore Sicurezza Prevenzione, Ambiente di ATM e del Presidente AQuaS Angelo Marra. La presentazione è stata condotta dal Direttore di Radio Lombardia Luca Levati partner del progetto.

Nel corso di questi anni, grazie alle attività organizzate, oltre alla formazione all’utilizzo del DAE di oltre un centinaio di cittadini con il Partner Mediolanum Soccorso, con Iredeem sono stati cardioprotetti siti come l’Idroscalo di Milano ed il Museo di Storia Naturale e realtà come il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Milano, la Fondazione Exodus di Don Antonio Mazzi, la Casa di Reclusione di Milano Opera e la Caserma dei Vigili del Fuoco di Pieve Emanuele.