Saluto romano, Fontana: “La Russa per ora resta al suo posto”

"Per adesso resta al suo posto" l'assessore alla Sicurezza, Romano La Russa, dopo le polemiche per aver eseguito il rito del 'presente' e il saluto romano al funerale del cognato Alberto Stabilini. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Your browser does not support the video tag.

“Per adesso resta al suo posto” l’assessore alla Sicurezza, Romano La Russa, dopo le polemiche per aver eseguito il rito del ‘presente’ e il saluto romano al funerale del cognato Alberto Stabilini. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di una visita al Mind, Milano Innovation Distric. “Ci siamo incontrati in giunta – ha spiegato – l’assessore si è dispiaciuto molto e si è scusato dell’imbarazzo che può avere creato”. E ha aggiunto: “visto che è stata presentata questa mozione (da parte delle opposizioni per rimuoverlo ndr) ne parleremo in Consiglio più approfonditamente”. La questione “per adesso è sospesa perché è stata data voce al Consiglio, quindi credo sia quella la sede dove poterne discutere opportunamente”.