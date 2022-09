Due operai trovati morti nel container di un cantiere a Moltrasio (Co)

Due operai sono stati trovati morti questa mattina in via Ranzato 4 a Moltrasio (Co) in un container del cantiere in uscita dalla galleria di Cernobbio. Lo rende noto Areu che spiega che sul posto sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

I due operai, sembra di origini egiziane tra i 20 e i 30 anni, hanno passato la notte nel prefabbricato ad uso ufficio e per scaldarsi hanno acceso un braciere artigianale. Questa mattina quando i colleghi non li hanno visti uscire sono entrati a cercarli. Li hanno trovati privi di vita. Sarebbero probabilmente morti per esalazioni da monossido, secondo una prima ricostruzione il decesso potrebbe risalire alla serata di ieri.