“Semplicemente single”, un libro per stare bene con sè stessi e gli altri

Immaginarsi in una relazione stabile e duratura è il sogno di tanti. Spesso, però, guardiamo poco noi stessi e non ci rendiamo conto che non siamo pronti a creare un terreno fertile che possa aiutare l’amore a sbocciare. La mindfulness è un’alleata in un percorso di consapevolezza che può aiutarci a stare bene con noi stessi e con gli altri, indipendentemente dallo status sentimentale.

Carolina Traverso , psicologa e insegnante di mindfulness, nel libro “Semplicemente single”, edito da Hoepli, dedicato all’accettazione amorevole di se stessi, offre esempi concreti e autobiografici e pratiche guidate mirate a diventare più consapevoli del nostro valore e di cosa ognuno di noi desidera veramente in una relazione.

L’ultimo libro di Traverso, già autrice di “Mente calma cuore aperto”, vuole essere una guida semplice e immediata per intraprendere un lavoro su noi stessi, preliminare a qualsiasi relazione amorosa.

