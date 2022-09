Frassinetti (FdI): “Per la Lombardia decidere presto, Moratti autorevole”

Dopo che il senatore di FdI Ignazio La Russa, in vista delle elezioni regionali del 2023, ha spiegato in un’intervista al Corriere della Sera che va “data una risposta” alla candidatura alle regionali di Letizia Moratti, la Lega fa quadrato su Fontana ma Paola Frassinetti, deputata del partito di Giorgia Meloni e candidata alle prossime politiche è tornata a parlarne ai microfoni di Radio Lombardia. “Ovviamente la Moratti è un personaggio autorevole ed è una risorsa che poche regioni hanno, anche per come ha gestito la sua funzione da sindaco. Penso che la figura più adatta a vincere dovrà essere lanciata il più presto possibile ma questo tema si riaprirà dopo il risultato delle elezioni politiche”.