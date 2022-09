Gazebo di Fratelli d’Italia assaltato in Papiniano

Il blitz al mercato del sabato. Sala, inaccettabile per una città democratica come Milano.

Un gazebo di Fratelli d’Italia è stato assaltato da un gruppo di persone a volto coperto in viale Papiniano a Milano. Lo ha reso noto Ignazio La Russa.

“Quello che è accaduto oggi al mercato di viale Papiniano è inaccettabile per una città democratica come Milano. Avere posizioni politiche differenti non autorizza gesti di violenza contro la parte avversa. Condanno il vile atto contro il banchetto di FDI, a cui esprimo solidarietà, e invito tutti a tenere comportamenti rispettosi in campagna elettorale e sempre”. Lo ha dichiarato il sindaco Giuseppe Sala. Diversi altri esponenti del PD hanno condannato l’assalto al banchetto di FDI.