Tre tifosi del Monza e tre dell’Udinese sono stati arrestati dalla Polizia con l’accusa di rissa aggravata, a seguito degli scontri con lanci di cocci di bottiglie, sassi e altro, al termine del match di Serie A Monza-Udinese di venerdì sera. Durante i tafferugli, fuori dall’U-Power Stadium di Monza, è rimasto ferito un poliziotto. Gli arresti sono stati eseguiti dalla Digos di Monza e Udine, tra Monza, Udine, Pordenone e Venezia.