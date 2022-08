La super 36 riaperta dopo la frana

Gravi problemi di viabilità con code di diversi chilometri in questa vigilia di ferragosto a Lecco per la chiusura della superstrada 36 Milano-Lecco-Valtellina, in direzione nord ad Abbadia Lariana. A rendere necessario il provvedimento è stata la caduta di una scarica di massi la scorsa notte lungo il tracciato al confine tra i comuni di Lecco e Abbadia Lariana. Alcune auto, mentre passavano, sono rimaste danneggiate dopo essere finite contro il materiale riversatosi sulla carreggiata. Nessuno è rimasto ferito. Il tratto è stato riaperto al traffico solo intorno alle 13.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico, essendo la superstrada 36 la principale via di collegamento con l’Alto lago, la Valtellina e la Valchiavenna, in un giorno di esodo dal milanese e dalla Brianza.