I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Milano Porta Monforte hanno dato esecuzione, lo scorso 27 luglio, ad un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due nordafricani di 19 e 22 anni per i reati di rapina e lesioni personali aggravate in concorso. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano, hanno consentito di accertare che i due arrestati, in concorso con altri giovani, tra cui alcuni minorenni non imputabili, si sarebbero resi responsabili di due rapine. La prima il 14 marzo scorso, presso lo skatepark dei giardini “Oreste del Buono” ai danni di un 20enne. In quell’occasione gli indagati, unitamente ad altri ragazzi, tra cui un minorenne, dopo aver chiesto alla vittima di provare il suo skateboard, le avevano sottratto la collana d’oro. II giovane aveva quindi rincorso e bloccato uno dei giovani che aveva estratto un coltello e l’aveva colpito alle spalle, dandosi alla fuga e procurandogli ferite giudicate guaribili in 35 giorni. La seconda rapina risale al 28 marzo scorso, nei confronti di uno studente 17enne nei pressi del liceo scientifico “A. Einstein”. I due arrestati si erano prima avvicinati al ragazzo con un pretesto e poi gli avevano strappato dal collo la collana d’oro, colpendolo alla gamba e all’addome con un coltello tascabile.