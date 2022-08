E’ ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale San Gerardo di Monza un bambino di due anni precipitato questa mattina dalla finestra del terzo piano della propria abitazione in via Bachelet a San Damiano, frazione del comune di Brugherio. I genitori avevano lasciato il piccolo con il nonno per recarsi al lavoro. Il bambino dopo aver raggiunto una finestra, ha scavalcato il davanzale, cadendo nel vuoto per oltre 10 metri. Il nonno, che aveva in custodia il piccolo ha avuto un malore per non essere riuscito a evitare l’incidente.