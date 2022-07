Un 29 enne italiano di origine magrebine dopo aver minacciato con un coltello familiari e carabinieri è stato bloccato con il taser e portato in codice verde all’ospedale San Carlo per controlli psichiatrici. Il ragazzo già in cura in un CPS (Centro Psico Sociale), dopo aver dato in escandescenza e dopo aver lanciato un vaso dal quarto piano ha anche minacciato di tagliarsi la gola. I carabinieri sono stati chiamati dai vicini, in via Cabella, zona Baggio. Il giovane è stato fatto trasportare in ambulanza all’Ospedale San Carlo per i controlli psichiatrici.