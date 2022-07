Ubriaco, finisce con l’auto contro un palo della luce e provoca un blackout

I carabinieri di Meda (Mb) hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza di un 28enne che alle 2 della scorsa notte in via delle Colline mentre era alla guida della sua auto, una Citroen DS4, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un palo dell’illuminazione pubblica. Il veicolo ha quindi cominciato a prendere fuoco e le fiamme dello stesso si sono estese ai cavi dell’illuminazione, partendo dal basso, fino ad arrivare alla parte superiore e giungere poi a un altro palo, distante circa 50 metri. In seguito all’incendio, si è verificato un blackout, tanto da rendersi necessario l’invio sul posto di una squadra di tecnici dell’Enel che ha collocato un contatore provvisorio. Per giustificarsi, il giovane ha detto ai carabinieri che mentre era alla guida dell’auto avrebbe visto uscire del fumo dal proprio cofano motore e per questo ha perso il controllo del mezzo.

Sul posto è giunta una squadra di Vigili del fuoco di Monza che ha domato le fiamme dell’auto, rimasta totalmente incendiata. I carabinieri della Stazione di Meda, hanno proceduto a effettuare i rilievi e a effettuare l’accertamenti etilometrico nei confronti del conducente che, colto con un tasso di circa g/l 1,2,è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato d’ebbrezza.