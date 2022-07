Rubata auto con all’interno un’agenda visiva per un bimbo autistico

"Per favore aiutateci a ritrovare l'auto". E' l'appello disperato lanciato dalla mamma di un bimbo autistico: sull'auto rubata in via Cilea a Milano c'era un quaderno visivo con con cui il piccolo comunica. Il mezzo è una Mazda 5 grigio scuro

“Per favore aiutateci a ritrovare l’auto”. E’ l’appello disperato lanciato dalla mamma di un bimbo autistico. Nella sua auto che le è stata rubata c’era una ‘agenda visiva’ per curare il bambino di 4 anni affetto da autismo non verbale. Il furto della vettura – una Mazda 5 grigio scuro, parcheggiata di fronte alla Motorizzazione di via Cilea a Milano– è avvenuto mercoledì. E la madre ha lanciato un appello. La madre ha spiegato che il piccolo “per comunicare con noi usa un quaderno apposito, con le foto di ciò che desidera fare. Per lui è un oggetto indispensabile e lo portiamo sempre con noi: così, quando ci hanno rubato l’auto, oltre al danno economico ci hanno portato via anche questa ‘agenda visiva’, che era stata preparata dagli specialisti che lo seguono. In macchina c’era anche la sua cartella clinica con i documenti sanitari. Per favore aiutateci a ritrovare l’auto: ci serve per portarlo alle terapie”. La famiglia vive a Vittuone (Milano). Nella macchina c’erano anche il passeggino e un seggiolino adatto a lui, oltre i documenti con la sua storia clinica. “La targa dell’auto è DS471HN. Chi avesse notizie – è stato spiegato – può scrivere a vanessamattia2018@gmail.com oppure chiamare il 338.8302257”