L'incidente è avvenuto in località Sassella con tre feriti non gravi ma pesanti ripercussioni sul traffico in Valtellina.

Incidente domenica pomeriggio tra un bus sostitutivo di Trenord in servizio sulla Colico Tirano e un veicolo. È successo in località Sassella, alle porte di Sondrio. Tre i feriti, fortunatamente non gravi. Sul posto tre ambulanze di Areu e un’automedica. Traffico bloccato in entrambe le direzioni. La polizia stradale consiglia percorsi alternativi.