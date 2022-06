Un tram arcobaleno per il Pride di Milano

In vista del Milano Pride 2022 del 2 luglio, Atm lancia la nuova campagna di sensibilizzazione sull’identità di genere e sull’orientamento sessuale: “E tu che ne sai?”. Il tram “Carrelli” dalla bandiera arcobaleno, che da domani sarà in servizio sulla linea 10, si inserisce nell’ambito di questa campagna composta da cinque soggetti che rimanda al sito studiato ad hoc www.etuchenesai.it. Realizzato con la collaborazione di CIG Arcigay Milano, con cui sono stati condivisi contenuti, domande e risposte, il sito – spiega Atm – vuole essere un veicolo di corretta informazione: “l’unico modo per comprendere è conoscere”. Atm “ribadisce così l’impegno nel promuovere un ambiente di lavoro e una società sempre più aperti, inclusivi, senza pregiudizi e senza discriminazioni”. “Milano è pronta per il Pride 2022. Ed ecco il tram arcobaleno della linea 10, dello storico modello Carrelli – scrive il sindaco Beppe Sala su Facebook – che da domani all’alba sarà in servizio attraversando la città da Stazione Centrale, Porta Nuova, Garibaldi, Chinatown, Arco della Pace, fino ad arrivare ai Navigli”.