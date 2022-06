Scivola in un dirupo, trovata senza vita dopo un giorno di ricerche

La vittima è una 59 enne di Tartano (So) che era uscita per fare una passeggiata e non aveva fatto ritorno a casa.

Una donna di 59 anni è stata trovata morta in fondo a un dirupo, dove è scivolata, a Tartano, comune della bassa Valtellina in provincia di Sondrio. Era uscita ieri mattina per una passeggiata e non aveva fatto ritorno a casa. Alle ricerche ha partecipato la VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna del Soccorso alpino con una quindicina di tecnici delle Stazioni di Morbegno e di Valmasino. Vi hanno partecipato anche il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, i Vigili del fuoco, la Protezione civile, i volontari del comune di Tartano (Sondrio) e lo Sci Club Val Tartano.