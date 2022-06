Rapine di orologi di lusso nel quadrilatero della moda, 4 arresti

La Polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Procura, ha fermato 4 algerini tra i 20 e i 32 anni per una serie di furti e rapine di orologi di lusso commessi negli ultimi 5 mesi nel centro città. In particolare, gli agenti del Commissariato Centro hanno fermato in galleria Vittorio Emanuele II il 32enne, ritenuto responsabile di una rapina e due furti con strappo, commessi nelle principali vie della moda. Le vittime sono state derubate di orologi Patek Philippe per un valore complessivo di circa mezzo milione di euro. Sul telefono del 32enne sono stati trovati video di quelle che si ritengono fossero nuove, potenziali vittime. Gli altri tre algerini sono stati fermati per aver ‘strappato’ sempre in centro a Milano un Rolex Daytona del valore di 40mila euro a una turista straniera rimasta ferita.