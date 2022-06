Aggredice e minaccia ex compagna, arrestato 37 enne

Your browser does not support the video tag.

Ha aggredito l’ex compagna fuori da un locale pubblico a Milano causandole lesioni al volto con una prognosi di 30 giorni e, in altre occasioni, l’ha intimidita e minacciata al punto che la vittima, in grave stato d’ansia, ha modificato le sue abitudini per evitare d’incontralo. Con queste motivazioni un 37enne marocchino è stato arrestato dalla Polizia su ordine della Procura di Milano. L’attività di indagine avviata dai poliziotti della Squadra Mobile di Milano, coordinati dal V Dipartimento “Tutela della famiglia, minori ed altri soggetti deboli”, ha consentito di ricostruire sia la dinamica dell’aggressione che i comportamenti persecutori, anche attraverso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto e l’ascolto di alcuni testimoni.