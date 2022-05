Monza in Serie A, città in festa

Il Monza Calcio è promosso in Serie A per la prima volta nella sua storia. I brianzoli hanno vinto 4-3 dopo i tempi supplementari la finale di ritorno dei play off di B in casa del Pisa. Il presidente Berlusconi: "Un traguardo storico".

Il Monza Calcio è promosso in Serie A per la prima volta nella sua storia. I brianzoli hanno vinto 4-3 dopo i tempi supplementari la finale di ritorno dei play off di B, in casa del Pisa. Il presidente Berlusconi: “Un traguardo storico”. Un boato di gioia si è alzato fuori dallo stadio Brianteo di Monza, al fischio finale dela gara. Dal truck con il maxischermo allestito dal Comune di Monza accanto alla struttura sportiva, dove centinaia di tifosi che hanno seguito il diretta la partita del riscatto, è partito il corteo festoso di auto e bandiere, diretto in centro. La città non ha dormito per celebrare il passaggio in serie A, atteso da oltre 112 anni. Migliaia di tifosi hanno invaso piazza Trento e Trieste, dove si affaccia il Municipio, e piazza del Duomo. Martedì festa grande per la squadra e per la città.

“E’ una grande gioia e per tutta la Brianza una delle provincie più operose d’Italia che hanno nel cuore una gioia che non si aspettavano neppure di avere” ha commentato Silvio Berlusconi, dai microfoni di Sky Sport. “Chiaramente essendo in serie A – aggiunge il presidente – dobbiamo puntare allo scudetto e poi alla coppa dei Campioni. Io sono abituato a vincere sempre. La promozione del Monza e lo scudetto del Milan sono risultati che fanno bene al cuore”.