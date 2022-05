“Via Dolce via”, la festa dei quartieri Dergano e Bovisa

Dopo due anni, sabato 28 maggio, dalle 15 alle 20, torna la settima edizione di “Via Dolce Via”, la festa organizzata da cittadini, artigiani, commercianti e associazioni dei quartieri di Dergano e Bovisa. Nelle vie Guerzoni, Davanzati e Ciaia, libere dalle automobili, per tutto il pomeriggio c’è spazio per tante attività, per grandi e piccoli: concerti, spettacoli, yoga, judo, sfilate, tarocchi, grafologia, trattamenti osteopatici, letture, giochi, laboratori di ogni tipo, dalla fotografia alla pittura, dalla scrittura alla stampa di libri e molto altro. Un’occasione per gli abitanti del quartiere per conoscersi, condividere e scoprire tutto quello che di bello e speciale accade sul territorio, stimolando così la partecipazione e l’attivismo dei cittadini. Non è un’iniziativa di tipo commerciale, nulla potrà essere venduto e acquistato: ci saranno solo scambi di esperienze. Solo con la condivisione della socialità si crea una rete di relazioni positiva ed armonica all’interno di un quartiere: la collaborazione reciproca permette di sviluppare e far crescere buone pratiche di vicinato. L’associazione “Via dolce via” è nata con questo scopo nel 2014: favorire le relazioni tra abitanti e negozianti.

Sono oltre 60 le realtà e le singole persone che si sono iscritte per partecipare con una postazione fissa, oppure itinerante, lungo le vie che si trovano nel cuore di Dergano, per raccontare e condividere attività, arti, idee, progetti, competenze, obiettivi.

Apre la festa alle 15 la parata dei percussionisti di Karamogo. Alle 15.30 c’è la parata dei trampolieri dello Spazio Tempo Ululì. E nell’arco pomeriggio musica popolare dal vivo con il coro BovisInCanta e con il duo MicAnto. Poi alle 18.30 alle percussioni con l’esibizione dei Mitoka Samba. I dj del collettivo “Vinile Virile” animano il dance floor davanti al caffè libreria Mamusca. “Vinile Virile” condivide lo spazio con lo studio mobile di Radio 2018, la nuova web radio del quartiere, che trasmette in diretta, intervista i diversi protagonisti della festa e presenta i conduttori delle trasmissioni del suo palinsesto. Alle 19 si esibiscono i Cacao Mental: ritmi latinoamericani e contaminazioni da tutto il mondo per un mix esplosivo fra elettronica e tradizione. Alle 19 Archiclown per i più piccoli si esibisce in “una pazza ricetta”, uno spettacolo di magia comica.

“Vertical stage Gg39” è una installazione condominiale: il palazzo di via Guerzoni 39 offre dai suoi balconi un pomeriggio di musica, consigli culinari e altre chincaglierie, si consiglia di bazzicarci davanti soprattutto all’ora dell’aperitivo.