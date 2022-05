Ronzulli: “Forza Italia protagonista nel centodestra”

“Sono tanti i temi da sviluppare in vista dei prossimi appuntamenti elettorali e in Lombardia Forza Italia darà un grande contributo, ricoprendo un ruolo da protagonista nel campo del centrodestra”. Lo ha detto il nuovo commissario lombardo di Forza Italia, Licia Ronzulli, che questa mattina ha incontrato il gruppo regionale del partito a palazzo Pirelli a Milano per la prima volta dopo la sua nomina ufficiale. Ad augurare ‘buon lavoro’ al nuovo commissario è stato Silvio Berlusconi, intervenuto telefonicamente, che ha confermato piena fiducia nell’operato di Ronzulli. Berlusconi ha garantito il suo sostegno al gruppo regionale, sottolineando l’importanza della Lombardia per lo sviluppo di tutto il Paese. L’incontro si è tenuto “in un clima di unità e condivisione”, fanno sapere, “in vista delle elezioni amministrative che il 12 giugno coinvolgeranno 128 comuni lombardi”. Ronzulli si è detta “orgogliosa di ricoprire un ruolo così importante per il futuro di Forza Italia, partito che oggi sta vivendo una grande fase di crescita” e ha aggiunto che ripagherà la fiducia del leader Berlusconi “garantendo massimo impegno e una presenza costante sul territorio”. Il capogruppo di Fi in Regione Lombardia Gianluca Comazzi e l’assessore all’Istruzione Fabrizio Sala, capo delegazione in giunta, confermano in una nota che il gruppo è “più unito e coeso di prima” e augurano buon lavoro al nuovo commissario “che da oggi entra in ‘fase operativa’ come commissario lombardo”. Da oggi, continua la nota, “lavoreremo, in un’ottica di apertura e di inclusione, nell’interesse di tutti i lombardi. Siamo certi che la sua grande competenza politica e la sua vasta esperienza dentro le istituzioni siano un enorme valore aggiunto in un momento così importante per il futuro del nostro partito e di Regione Lombardia”.