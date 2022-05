Licia Ronzulli nuovo commissario di Forza Italia in Lombardia

Silvio Berlusconi ha nominato l’europarlamentare Massimiliano Salini “responsabile per i rapporti con le associazioni imprenditoriali e gli imprenditori”. “Sara’ chiamato – spiega l’ex premier in una nota – a facilitare le relazioni con i rappresentanti del sistema produttivo italiano, una realta’ di eccellenza che da sempre guarda con attenzione a Forza Italia e che ha bisogno come non mai, in tempi di penuria delle materie prime e di rialzi dell’energia, di ascolto e di sostegno”. Berlusconi ha ringraziato Salini per “il grande lavoro svolto in qualita’ di commissario regionale di Forza Italia per la Regione Lombardia”. “In conseguenza del nuovo importante incarico a Salini” il presidente di FI Berlusconi – continua la nota – “nomina nuovo commissario di Forza Italia per la regione Lombardia la senatrice Licia Ronzulli. A lei – conclude il Cavaliere – i migliori auguri di buon lavoro per questo rilevante impegno in una Regione decisiva per Forza Italia e per tutto il centrodestra.