“La tradizione” è il nuovo murale inaugurato a Milano al quartiere Corvetto, in piazza Angilberto II, via San Dionigi. L’artista Zedz si è ispirato a Mondrian. L’ha voluto il Mudec, affidando il progetto di neo-muralismo all’artista olandese Zedz, per rendere omaggio a Piet Mondrian – di cui Zedz è conterraneo – proprio ricordando con quest’opera di street art l’enorme influenza che il pittore olandese lasciò in ogni ambito creativo.

Oltre a essere già noto per aver appreso e reinventato la lezione di Mondrian, l’olandese Zedz è anche riconosciuto come uno tra i più importanti street artist internazionali. Instancabile sperimentatore, porta avanti una ricerca che interseca writing, architettura, graphic design, animazione e wall painting, abbattendo i confini che separano i settori.

L’opera di Zedz è la prima di una serie di murales che nei prossimi anni valorizzeranno Milano e i suoi quartieri.

Il Museo delle Culture e l’Ufficio Arte negli Spazi Pubblici insieme al Consolato dei Paesi Bassi, con la collaborazione di 24ORE Cultura e il sostegno di Gruppo Unipol inaugurano infatti un appuntamento fisso annuale, in cui il Mudec sarà uno dei principali attori della valorizzazione dell’arte urbana, intesa come espressione artistica e contemporaneamente come ambito di ricerca antropologica. L’arte ‘uscirà’ fuori dal museo, contribuendo a creare così un prezioso legame tra le istituzioni e le comunità.

L’inedito murale di Zedz rappresenta la finalizzazione artistica dell’area di p.zza Angilberto II, appena rigenerata attraverso il progetto “Piazze Aperte“. Nel 2022 è stata infatti completata la trasformazione definitiva della piazza Angilberto II, in precedenza un semplice incrocio. L’area è stata ridisegnata per creare un nuovo spazio pedonale e potenziare le piste ciclabili esistenti, con nuove aree verdi e un rinnovato arredo urbano, con marciapiedi più larghi per nuove sedute, tavoli da pingpong, piante e rastrelliere per biciclette.