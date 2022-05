Il candidato governatore del centrosinistra in Lombardia “lo decideranno i partiti”, “io faccio il sindaco di Milano. Se mi chiederanno una mano per la scelta della candidatura ovviamente lo farò come lo farò anche per altre città, ma è una decisione che prenderanno i partiti. Non credo che sia nel mio ruolo di doverci entrare”. Così il sindaco Giuseppe Sala, a margine della conferenza stampa di presentazione di Piano City Milan, interpellato dai giornalisti sul nome di Carlo Cottarelli come possibile candidato presidente per le elezioni regionali del 2023. Ieri Cottarelli, a Un giorno da pecora, aveva detto che se gli fosse chiesto ci penserebbe.

Sull’ipotesi di un candidato “fuori dai partiti”, Sala ha risposto: “Dipende dalla figura. Certamente immagino che per allargare una figura non legata a un solo partito possa andar meglio. Ma dipende dalla figura”. Alla domanda su possibili nomi, il sindaco si è limitato a rispondere che li “decideranno i segretari di partito”.