Fratelli d’Italia, non lasceremo la Lombardia alla sinistra. Sala, possiamo vincere

Alla Conferenza programmatica di FDI in corso a Milano si parla anche delle prossime regionali.

“Non la riteniamo contendibile, ma solo se il centrodestra saprà essere credibile e alternativo”. Così il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida a margine della convention del partito al MICO ha commentato le dichiarazioni del segretario del PD Enrico Letta che aveva definito la Lombardia contendibile. “La sinistra ha sempre perso in Lombardia perché i cittadini hanno apprezzato il buon governo di questa regione. Lavoreremo perché non accada mai che la sinistra possa mettere le mani sulla Lombardia.

“Oggi credo che il centrodestra sia ancora favorito. Se una coalizione governa per trent’anni non è facile da scalzare. Detto ciò se facciamo una buona campagna in questo momento storico possiamo vincere, bisogna muoversi”: lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine della conferenza programmatica di FdI.