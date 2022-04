Boom di contratti di apprendistato in Lombardia

Incremento dell’80% di contratti di apprendistato chiusi in meno di un anno in Lombardia. Dopo un calo dovuto all’emergenza sanitaria, ad oggi, sono quasi 3.000 gli ‘apprendisti’ lombardi che, oltre ad avere un contratto di lavoro, ottengono anche un titolo di studio. Lo rileva la Regione sottolineando che “il numero di contratti di apprendistato chiusi dalle aziende non è mai stato così alto, segnale che le aziende lombarde stanno tornando ad avere fiducia, anche grazie agli strumenti messi a disposizione da Regione Lombardia”. “I numeri registrati – ha commentato in una nota l’assessore con delega alla Formazione e Lavoro, Melania Rizzoli – parlano da soli”. “I nostri strumenti – ha proseguito Rizzoli – stanno funzionando bene ed il rapporto tra momento lavorativo e formativo resta una costante in tutte le attività di Regione Lombardia”. “Non ci accontentiamo però – ha concluso Rizzoli – di questi segnali certamente incoraggianti ma puntiamo a numeri ancora più significativi in valore assoluto e con una prospettiva di incremento costante anche nei prossimi anni. Fondamentale sarà a questo proposito disporre a breve dei fondi del PNRR per il Sistema Duale”.