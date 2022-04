Confcommercio: con la guerra in Ucraina aumentano i debiti per le imprese

Per il 69% delle imprese del terziario di Milano, Monza Brianza e Lodi l’aumento dei prezzi per l’energia comporterà un maggiore indebitamento. E per il 20% c’è un rischio chiusura attività con il caro energia. I dati emergono dall’indagine di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza sulle conseguenze dell’impatto della guerra in Ucraina con le risposte di 767 imprese, l’80% di Milano e Città Metropolitana e il 76% fino a cinque dipendenti. I dati dell’indagine sono stati elaborati dall’Ufficio Studi di Confcommercio MiLoMb. “È allarme indebitamento per le imprese del terziario che si confrontano quotidianamente con aumenti importanti del costo dell’energia – afferma Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza – Vi sono lievi segnali di ripresa soprattutto nel settore del turismo, ma non ancora sufficienti per parlare di piena ripartenza. E’ importante intervenire con un abbattimento strutturale dei costi dell’energia, ancora con ristori immediati nei confronti delle imprese in raccordo con l’Europa, e proseguire nelle moratorie fiscali e creditizie”.

Per il 51% degli imprenditori l’aumento del costo dell’energia è la misura che impatta di più sull’attività. Significativo, inoltre, il rincaro delle materie prime (segnalato dal 26% degli operatori). Incidono anche la difficoltà nel rifornimento dei prodotti (11%) e il calo del turismo (10%). Lo shock energia colpisce di più i servizi (76%) e la ristorazione (61%).Gli incrementi delle bollette energetiche sono consistenti: aumento entro il 50% per il 53% delle imprese; dal 50 al 100% per il 31%; dal 100 al 200% per il 12%; aumento di oltre il 200% per il 4%. Il caro-bollette ha colpito in particolare la ristorazione e gli agenti rappresentanti. Conseguenza dell’aumento dei prezzi dell’energia è soprattutto un maggiore indebitamento per le imprese (per il 69%). L’11% mette nel conto una riduzione del numero di collaboratori e il 20% reputa a rischio chiusura la propria attivitàL’abbattimento dei costi energetici è la misura prioritaria per la ripresa: lo indica il 47% delle imprese. La categoria più sensibile (59%) è la ristorazione. Il 27% chiede nuovi sostegni/indennizzi raccordati con l’Europa.

Ma su quali direttrici bisogna orientarsi per sostenere la transizione energetica ed uscire dall’emergenza? Il 60% indica di puntare sulle fonti rinnovabili, il 47% sulla diversificazione delle forniture energetiche e il 44% sul nucleare di nuova generazione.