Nuovo centro di accoglienza per i profughi a Milano

“Nei prossimi giorni si concluderanno le procedure per l’apertura di un nuovo centro di accoglienza in via Sammartini, vicino alla Stazione Centrale. Milano è in prima fila e sta facendo la sua parte”, dice l’assessore al Welfare, Lamberto Bertolé. Il capo della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, giovedì ha visitato l’Hub di via Mortirolo, il punto di primo contatto dedicato ai profughi ucraini che arrivano a Milano. “In questo e negli altri luoghi dedicati della città la protezione civile comunale ha accolto e supportato circa 2400 persone in fuga dalla guerra – ha proseguito l’assessore – , organizzando l’accoglienza nei centri per circa 850 di loro nel sistema coordinato dalla prefettura”. “Curcio ha voluto incontrare le prefetture e i Comuni che si stanno facendo carico di questo importante sforzo. Dalla prossima settimana speriamo di poter avere il supporto della piattaforma nazionale della protezione civile che ci aiuterà a raccogliere l’offerta di accoglienza e fare il match con le famiglie bisognose di un alloggio. Abbiamo ribadito l’importanza di un sostegno a chi tanto generosamente ha aperto la propria casa – ha concluso -, la Lombardia ospita il 40% dei profughi ucraini di tutto il Paese, e la necessità di porre maggiore attenzione al tema dei minori non accompagnati, che sono i soggetti più vulnerabili e a tutela dei quali va applicata la normativa vigente, senza eccezioni”.