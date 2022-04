Uscito dal carcere torna a rapinare una farmacia, arrestato

Era stato scarcerato dopo 11 anni di reclusione, per una lunga serie di rapine. Ma è tornato di nuovo in carcere per aver commesso una nuova rapina. E’ successo a Monza: un malvivente ha preso di mira una farmacia. E’ entrato con il volto coperto e armato di un coltello e si è fatto consegnare l’incasso. Subito dopo i farmacisti hanno dato l’allarme e loro stessi hanno inseguito il rapinatore. Una pattuglia della Squadra Mobile transitando in via Buonarroti ha notato un uomo corrispondente alla descrizione che, correndo, aveva il volto ancora travisato da calzamaglia di nylon, con un casco da motociclista ed un paio di guanti in lattice. I poliziotti sono riusiciti a bloccarlo, nonostante lui abbia tentato di colpirli con un lungo punteruolo. Addosso aveva 490 euro, corrispondente al bottino provento della rapina appena commessa.

L’uomo, 50 anni, è un noto pluripregiudicato, che il 25 maggio 2021 era stato scarcerato per fine espiazione di una condanna definitiva a 11 anni di reclusione, per una lunga serie di rapine commesse a mano armata con pistola o coltello, ai danni di istituti di credito e banche della provincia.

Le indagini della Squadra Mobile della Questura di Monza proseguono, per verificare se l’uomo sia l’autore di altre rapine.