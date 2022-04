Torna la sagra dell’asparago rosa di Mezzago

Al via la 62esima edizione della sagra dell’asparago rosa di Mezzago, in Brianza. L’evento, promosso dalla Pro Loco Mezzago, si terrà dal 23 aprile al 22 maggio a Palazzo Archinti. La Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago riparte, dunque, con un’edizione ancora in tono parzialmente ridotto

(dopo la modalità “solo asporto” dell’anno scorso) nel numero di eventi.

A fianco delle consuete serate musicali e di performance artistiche e culturali non mancheranno occasioni per conoscere e parlare di temi attuali, per assaporare e approfondire la conoscenza delle eccellenze del territorio che affiancano il rinomato ortaggio, protagonista indiscusso di tutta la Sagra.

L’appuntamento clou sarà domenica 15 maggio, con bancarelle di produttori, artigiani, associazioni, hobbisti, street food e molto altro nelle vie del paese. A mezzogiorno sarà distribuito risotto agli asparagi d’asporto presso Palazzo Archinti. Per i più piccoli ci saranno giochi, laboratori e spettacoli.