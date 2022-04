Pedemontana, Pd e M5S chiedono revisione progetto ma mozione respinta

Il Pd e il M5S della Lombardia chiedono in Consiglio regionale la revisione del progetto dell’autostrada Pedemontana, ma la Lega non ci sta e la mozione dell’opposizione viene respinta dall’Aula. “Questo progetto – commenta il consigliere regionale Pd Gigi Ponti – ha avuto uno sviluppo sempre più impattante per il territorio ed è sempre meno sostenibile”. Di fronte a un tracciato già definito “abbiamo chiesto di rivedere il progetto in modo che tornasse ad essere un’opera meno pesante per il territorio – aggiunge – e più eseguibile perché la sua revisione porterebbe una serie di vantaggi”. Per la Lega risponde Andrea Monti, secondo il quale la mozione del Pd “è abbastanza pretestuosa”, visto che “siamo davanti a un progetto che ha visto un’ampia condivisione partita alla fine degli anni ’90 e che abbiamo già messo in gara”. Dal M5S lombardo interviene il consigliere Marco Fumagalli: “È un dato di fatto che Pedemontana sia un’opera eccessivamente costosa, figlia di un progetto ormai superato”, dice il pentastellato. Se l’autostrada “fosse veramente la gallina dalle uova d’oro che racconta la Lega, ci sarebbe la coda di investitori, pronti ad acquistarne le azioni”. Invece “mentre il mondo dell’impresa fa la fila per poter guadagnare sulla sanità, l’onere dell’autostrada più costosa del mondo viene lasciato sulle spalle dei contribuenti”, conclude.