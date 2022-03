Vendevano false medicine anti Covid, maxi sequestro a Milano

Vendevano false medicine anti Covid. Per questo i titolari di 6 erboristerie di Milano sono stati denunciati. La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 620 mila integratori alimentari e oltre 23 mila farmaci dannosi per la salute. I titolari delle erboristerie sono stati denunciati per esercizio abusivo della professione, somministrazione e commercio di medicinali guasti e frode nell’esercizio del commercio. Tutto è partito da un controllo di routine. Le fiamme gialle hanno notato esposto in vetrina, in una delle erboristerie controllate, un volantino per reclamizzare la confezione di un prodotto in pillole con la scritta “Anti Covid-19 Tcm Prevention Formula Grannules for Global Use”. Dopo aver proceduto, con diverse operazioni, al sequestro del prodotto, le successive analisi effettuate nei laboratori del dipartimento di Chimica dell’Università Statale di Milano e l’interessamento dell’Aifa, “hanno fatto emergere, in sintesi, una composizione difforme rispetto a quella dichiarata e la presenza di sostanze dannose per la salute dei consumatori” si legge in un comunicato firmato dal procuratore facente funzione Riccardo Targetti.