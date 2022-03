Movida, controlli a Monza e a Seveso

La Polizia di Monza e la Locale di Seveso hanno svolto mirati controlli nelle aree cittadine nonché degli esercizi commerciali più sensibili sotto il profilo della criminalità diffusa e dei fenomeni di degrado urbano. Controlli intensificati anche nelle zone della movida di Monza.

A Seveso i servizi hanno interessato le aree di Frazione Barrucana, via Redipuglia e via Silvio Pellico; sono stati controllati 85 persone, di cui 20 con precedenti di polizia, 16 veicoli e 3 esercizi commerciali. Durante le verifiche presso la Stazione Ferroviaria un cittadino albanese di 52 anni, con precedenti per furto, irregolare sul territorio, è stato portato presso l’Ufficio Immigrazione per l’adozione dei provvedimenti del caso. A Monza sono stati sottoposti a verifiche 6 locali e identificate 50 persone. Alcune pattuglie, transitando in Piazza Trento e Trieste, ha sottoposto a controlli un gruppo di giovani, uno dei quali, diciassettenne e di origini egiziane, è stato trovato in possesso di un tirapugni metallico. Accompagnato presso gli uffici della Questura per ulteriori accertamenti è stato, poi, affidato alle cure del padre.